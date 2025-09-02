बॉलीवुड फिल्मों की सदाबहार जोड़ियां, जिन्होंने हर भारतीय के दिल में बनाई है जगह 

बॉलीवुड फिल्मों में प्यार को बहुत शानदार तरीके से दर्शाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ ऑनस्क्रीन जोड़ियों का होता है। इन जोड़ियों का अभिनय इतना प्रभावशाली होता है कि पता ही नहीं लगता कि वे अभिनय कर रही हैं। इन जोड़ियों की केमिस्ट्री को देखकर लगता है मानो वे असल जिंदगी में भी साथ हैं। बॉलीवुड फिल्मों की ये 5 जोड़ियां देशभर के लोगों के दिलों पर राज करती हैं और उन्हें आज भी प्रशंसकों का प्यार मिलता है।

#1 शाहरुख खान और काजोल हम में से ज्यादातर लोग एक समय पर सोचते थे कि काजोल और शाहरुख खान असल में कपल हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री ही इतनी शानदार है। आज भी यह बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी है, जो साथ आती है तो कोई न कोई प्रतिष्ठित फिल्म देती है। 'कुछ कुछ होता है', 'DDLJ' और 'कभी खुशी कभी गम' जैसी फिल्मों ने दोनों को सफलता तो दिलाई ही, साथ ही इन्हें सभी का चहीता भी बना दिया।

#2 अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ पहली बार एक साथ 'हमको दीवाना कर गए' फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद से ही यह जोड़ी लोगों के दिलों में बस गई। दोनों ने एक साथ 'वेलकम', 'सिंह इस किंग' और 'नमस्ते लंदन' जैसी 7 बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। अक्षय और कटरीना एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं, जिस कारण दोनों की सांझेदारी लोगों को बहुत पसंद आती है।

#3 अमिताभ बच्चन और रेखा अगर बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध और विवादित जोड़ी की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम आना लाजमी है। यह जोड़ी 'नमक हराम' फिल्म में पहली बार एक साथ दिखाई दी थी, लेकिन '2 अनजाने' ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। दोनों ने साथ मिलकर 10 फिल्में की और प्यार में भी पड़ गए। हालांकि, इनकी प्रेम कहानी का अंत दुखद हुआ और रिश्ता टूटने के बाद दोनों ने एक साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया।

#4 रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है, जो ऑनस्क्रीन के साथ-साथ असल जिंदगी में भी प्रेम की मिसाल है। दोनों ने बतौर जोड़ी अपना सफर 'गोलियों की रासलीला: राम-लीला' से शुरू किया। फिल्म में उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री के कारण दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद इस जोड़ी ने बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में भी काम किया। 2018 में दोनों ने शादी की और 2024 में बेटी को जन्म दिया।