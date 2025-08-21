'एक चतुर नार' का टीजर जारी, दिव्या खोसला कुमार की चाल में फंसे नील नितिन मुकेश

टीजर

कब रिलीज होगी फिल्म?

'एक चतुर नार' में दिव्या के साथ अभिनेता नील नितिन मुकेश नजर आएंगे। टी-सीरीज ने टीजर साझा करते हुए लिखा, 'नागिन का बवाल या नेवले का शिकार... इनमें चतुर है कौन?' टीजर में दिव्या चालाकी से नील को फंसाती नजर आ रही हैं। 'एक चतुर नार' 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' से होगा।