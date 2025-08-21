'एक चतुर नार' का टीजर जारी, दिव्या खोसला कुमार की चाल में फंसे नील नितिन मुकेश
क्या है खबर?
बॉलीवुड की जानी-मानी निर्देशक, फिल्म निर्माता और अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार को पिछली बार फिल्म 'सवी: ए ब्लडी हाउसवाइफ' में देखा गया था। हालांकि, उनकी यह फिल्म लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम साबित हुई है। अब दिव्या जल्द ही फिल्म 'एक चतुर नार' में नजर आएंगी, जिसके निर्देशन की कमान उमेश शुक्ला ने संभाली है। उन्हें '102 नॉट आउट' और 'OMG' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब 'एक चतुर नार' का टीजर रिलीज हो गया है।
टीजर
कब रिलीज होगी फिल्म?
'एक चतुर नार' में दिव्या के साथ अभिनेता नील नितिन मुकेश नजर आएंगे। टी-सीरीज ने टीजर साझा करते हुए लिखा, 'नागिन का बवाल या नेवले का शिकार... इनमें चतुर है कौन?' टीजर में दिव्या चालाकी से नील को फंसाती नजर आ रही हैं। 'एक चतुर नार' 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' से होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Naagin ka bawaal ya Nevle ka shikaar…— T-Series (@TSeries) August 21, 2025
Inme chatur hai kaun? 🐍🦊#EkChaturNaar Teaser out now!
Hosiyari Suru In Cinemas from 12th Septhttps://t.co/ndBfaQiNLE#DivyaKhossla @neilnmukesh @chhaya_kadam #SushantSingh @Duggalluk @iyashpalsharma @umeshkshukla @aashishw17… pic.twitter.com/n1YzUxC7ZM