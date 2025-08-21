यशराज की साख को बड़ा धक्का, 'वॉर 2' डूबने से 60 करोड़ रुपये का घाटा

यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ' वॉर 2 ' का बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा हाल होगा, ये खुद फिल्म पर दांव लगाने वाले आदित्य चोपड़ा ने नहीं सोचा होगा। रिलीज के 7वें दिन तो इसकी कमाई में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। आलम ये है कि 450 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म अब तक भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं छू पाई है। इससे यशराज फिल्म्स को करोड़ों रुपये का नुकसान होने वाला है।

उम्मीद यशराज की उम्मीदों पर फिरा पानी 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन काफी खराब साबित हो रहा है, जबकि इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म होगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म बनाने के लिए आदित्य चोपड़ा ने करीब 450 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई। अगर इस फिल्म में और भी पैसे लगते तो वो अपने कदम पीछे नहीं लेते। हालांकि, प्रोडक्शन हाउस का ये जोखिम कारगर साबित नहीं हुआ।

घाटा फिल्म से YRF को 60 से 70 करोड़ रुपये का नुकसान रिपोर्ट में बताया गया है कि YRF को 'वॉर 2' से भारी नुकसान होगा। डिजिटल, सैटेलाइट और संगीत की बिक्री से फिल्म लगभग 150 करोड़ रुपये निकाल चुकी है। दुनियाभर में इस फिल्म ने करीब 240 करोड़ रुपये कमाए हैं। ऐसे में YRF को 'वॉर 2' से लगभग 60 से 70 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान' के साथ-साथ अब 'वॉर 2' भी YRF के लिए बड़ी फ्लॉप साबित होगी।

फ्लॉप YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फ्लॉप होगी 'वॉर 2' 'वॉर 2' के फ्लॉप होने का सीधा असर YRF स्पाई यूनिवर्स पर पड़ेगा। यशराज फिल्म्स को हुए नुकसान के अलावा फिल्म के तेलुगू डिस्ट्रीब्यूटर नागा वामसी को भी अपने निवेश की 65 प्रतिशत गंवानी पड़ेगी। वामसी ने फिल्म को 90 करोड़ रुपये में खरीदा था और फिल्म का तेलुगू हिस्सा 40 करोड़ रुपये से भी कम होगा। इससे 'वॉर 2' पर उन्हें 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने वाला है। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फ्लॉप होगी।