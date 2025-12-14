बॉक्स ऑफिस पर 9वें दिन भी 'धुरंधर' का राज, 'छावा' से 'पुष्पा 2' तक सब ढेर

कमाई 300 करोड़ की ओर 'धुरंधर' आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 8वें दिन फिल्म की कमाई 32.5 करोड़ रुपये रही, जो 'छावा' की 8वें दिन की कमाई 23.5 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा रही। अब 9वें दिन फिल्म ने 53 करोड़ रुपये बटोरते हुए भारत में 292.75 करोड़ जुटा लिए हैं। फिल्म अब देशभर में 300 करोड़ के आंकड़े के नजदीक पहुंच गई है, जबकि दुनियाभर में 400 करोड़ की ओर बढ़ रही है।

रिकॉर्ड दूसरे शनिवार की कमाई में 'धुरंधर' सबसे आगे दूसरे शनिवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की सूची में अब तक पहले स्थान पर 'पुष्पा 2' थी, जिसने 46 करोड़ रुपये कमाए थे और 'छावा' दूसरे स्थान पर थी, जिसने 44 करोड़ रुपये कमाए थे। तीसरे पायदान पर थी 33 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 'स्त्री 2' थी, लेकिन 'धुरंधर' ने इन सभी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और 53 करोड़ रुपये कमाकर पहले पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया है।

धमाका 'धुरंधर' बनी आदित्य धर की सबसे कमाऊ फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कई कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म का बजट लगभग 280 करोड़ रुपये है। इस फिल्म ने अब निर्देशक आदित्य धर की पिछली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पछाड़ दिया है, जो 244.14 करोड़ रुपये था। इसके साथ ये आदित्य की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 'धुरंधर 2' का ऐलान भी हो गया है।

