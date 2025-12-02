इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं सारा अर्जुन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से पहले इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं सारा अर्जुन

लेखन ज्योति सिंह 08:11 pm Dec 02, 202508:11 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में 40 वर्षीय अभिनेता, खुद से आधी उम्र की अभिनेत्री सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। दोनों की जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए उनके प्रशंसक भी बेताब हैं। 20 साल की सारा, 'धुरंधर' से पहले भी कई फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुकी हैं। आइए उनकी चर्चित फिल्मों के बारे में जानते हैं।