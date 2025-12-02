रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से पहले इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं सारा अर्जुन
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में 40 वर्षीय अभिनेता, खुद से आधी उम्र की अभिनेत्री सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। दोनों की जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए उनके प्रशंसक भी बेताब हैं। 20 साल की सारा, 'धुरंधर' से पहले भी कई फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुकी हैं। आइए उनकी चर्चित फिल्मों के बारे में जानते हैं।
#1 & #2
'एक थी डायन' और 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा'
इमरान हाशमी की फिल्म 'एक थी डायन' 2013 में रिलीज हुई थी। कन्नन अय्यर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सारा ने मीशा नाम की लड़की का किरदार निभाया था। यह मुकुल शर्मा की लघु कहानी 'मोबियस ट्रिप्स' पर आधारित फिल्म है। सोनम कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें अनिल कपूर भी अहम किरदार में थे। फिल्म में सारा ने सोनम के बचपन का किरदार निभाया था।
#3 & #4
'सांड की आंख' और 'जय हो'
तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'सांड की आंख' 2019 में रिलीज हुई थी। सारा ने इस फिल्म में शेफाली तोमर नाम का किरदार निभाया था जो अपनी दोनों शूटर दादी चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर से प्रेरणा लेकर खुद भी शूटिंग में करियर बनाने का फैसला करती है। इसके अलावा सारा, सलमान खान की फिल्म 'जय हो' का हिस्सा भी रही हैं। 2014 में रिलीज इस फिल्म में उन्होंने विकलांग छात्रा का छोटा लेकिन दमदार किरदार निभाया था।
#5
'पोन्नियिन सेल्वन' फ्रैंचाइजी
रणवीर की अभिनेत्री सारा, बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की फ्रैंचाइजी फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' का हिस्सा भी रही हैं। फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या के बचपन के किरदार 'नंदिनी' को पर्दे पर निभाया था। सारा को इस किरदार में इतनी सफलता मिली थी कि लोग उन्हें मिनी ऐश्वर्या के नाम से पहचानने लगे। अभिनेता विक्रम, कार्थी, त्रिशा कृष्णन, शोभिता धुलिपाला और रवि मोहन जैसे सितारों से सजी फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' का निर्देशन मणिरत्नम ने किया था।