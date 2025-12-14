शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु नाइट क्लब में अफरा-तफरी और मारपीट, वायरल वीडियो के बाद जांच शुरू
क्या है खबर?
बेंगलुरु में शिल्पा शेट्टी के बास्टियन पब एंड किचन में उस वक्त हंगामा मच गया, जब अचानक बिजली चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अंधेरा होते ही लोग घबराकर बाहर की ओर भागने लगे, जिससे क्लब में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और इसके बाद नाइट क्लब में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच शुरू की।
बवाल
'बिग बॉस' के इस प्रतियोगी ने किया हंगामा
वायरल वीडियो में 'बिग बॉस तमिल सीजन 8' के प्रतियोगी सत्या नायडू भी नजर आ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, ये विवाद बिल चुकाने को लेकर हुआ, जो बहस के बाद हाथापाई तक पहुंच गया। इस मामले में सत्या नायडू ने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ बास्टियन में डिनर के लिए गए थे और बिल चुकाने के दौरान केवल मामूली बहस हुई थी। हालांकि, उन्होंने हाथापाई होने की बात से साफ इनकार कर दिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Chaos At Bengaluru Pub Owned By Shilpa Shetty— khushmush (@khush_mush) December 14, 2025
Bigg Boss Fame Satya Naidu Caught on Camera Assaulting Pub Staff in Bengaluru pic.twitter.com/z4MOxBUEiD
जांच
पुलिस कर रही घटना में शामिल लोगों से पूछताछ
बेंगलुरु पुलिस ने घटना में शामिल लोगों को बुलाकर पूछताछ की है। अधिकारी वीडियो और बयान की जांच कर रहे हैं। अगर गंभीर सबूत मिलते हैं, तभी पुलिस आधिकारिक तौर पर केस दर्ज करेगी। साल 2019 में शिल्पा ने रंजीत बिंद्रा (जो बास्टियन ब्रांड के संस्थापक हैं) के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। वो बास्टियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी की आधी हिस्सेदारी हैं। ये कंपनी देश में कई रेस्तरां चलाती है।
शुरुआत
शिल्पा कैसे बनी थीं बैस्टियन की सह-संस्थापक?
शिल्पा ने खुद बताया था कि कैसे वो अभिनेत्री से देश की नंबर 1 रेस्तरां चेन की मालकिन बनीं। उन्होंने बताया था, "ये बस हो गया। मैं और मेरे पति राज कुंद्रा अक्सर बांद्रा में बैस्टियन जाते थे। इसके मालिक रंजीत को राज पहले से ही जानते थे। वो अपना बिजनेस बढ़ाने की तलाश में थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हमने इस पर पर निवेश कर लिया।" इस रेस्तरां से शिल्पा तगड़ी कमाई करती हैं।
मामला
पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थीं शिल्पा
पिछले दिनों शिल्पा ने अपनी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि सोशल मीडिया और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तस्वीरें बिना अनुमति के इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे उनकी निजता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। अभिनेत्री ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल रोका जाए और जो भी इसे कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।