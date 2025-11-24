धर्मेंद्र नहीं रहे, 'शोले' के वीरू ने हमेशा के लिए कहा दुनिया को अलविदा

मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे और करिश्माई सितारों में से एक 89 साल के धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि की है। वो अभिनेता, जिसने पर्दे पर न जाने कितनी कहानियां जीं, लोगों के चेहरों पर मुस्कानें दीं और हर किरदार में खुद को भुला दिया, आज वो अपनी आखिरी सांस ले चुका है।

दुखद अब बस यादों में रह जाएगी धर्मेंद्र की आवाज और उनका चेहरा अक्टूबर, 2025 में धर्मेंद्र को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उनकी टीम ने कहा था कि वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। इसके बाद उनको छुट्टी मिल गई थी और घर पर ही उनकी देखभाल की जा रही थी। पहले भी कई बार उनकी खराब सेहत चर्चा में रही। साल 2023 में उनके बेटे सनी देओल उन्हें इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए थे।

जज्बा "अभी बहुत दम है, बहुत जान रखता हूं" बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र लंबे समय से बढ़ती उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र की एक आंख में पट्टी बंधी देख उनके प्रशंसक चिंतित हो गए थे। हालांकि, उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी और वो हमेशा की तरह गर्मजोशी के साथ पैपराजी से मिले। जब धर्मेंद्र से उनका हाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "अभी बहुत दम है। बहुत जान रखता हूं'। आंख में तकलीफ है। लव यू फैंस।"

भूमिकाएं धर्मेंद्र ने अपने हर किरदार में फूंकी जान धर्मेंद्र ने पर्दे पर कभी हीरो बनकर, कभी किसान, कभी सैनिक बनकर दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। फिल्मी परदे पर उनका हर किरदार जिंदगी से जुड़ा था और असल जिंदगी में वो एक सच्चे मिट्टी से जुड़े, सरल, और भावनाओं से भरे हुए इंसान थे। 'शोले' के वीरू से लेकर 'चुपके चुपके' के प्रोफेसर परिमल तक, धर्मेंद्र ने हर भूमिका में दिल जीत लिया। उनका जाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान है।

आखिरी फिल्म ये होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 8 दिसंबर, 1935 को पंजाब में लुधियाना के साहनेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र ने पिछले पांच दशक में 300 से ज्यादा फिल्मों में कई यादगार किरदार निभाए। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की 'दिल भी तेरा हम भी तेरा' से की। तब से लेकर आज तक वह अभिनय में सक्रिय रहे। पद्म भूषण से नवाजे जा चुके धर्मेंद्र को आखिरी बार फिल्म 'इक्कीस' में देखा जाएगा। यह फिल्म आगामी 25 दिसंबर को आएगी।