धर्मेंद्र की आवाज में 'इक्कीस' का नया पोस्टर जारी, इस किरदार में दिखेंगे दिग्गज अभिनेता

धर्मेंद्र

पिता के किरदार में नजर आएंगे धर्मेंद्र

महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य, फिल्म 'इक्कीस' में आर्मी ऑफिसर अरुण खेत्रपाल के किरदार में हैं। उनके पिता का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया है। पोस्टर में अभिनेता के लुक के साथ आवाज है जिसमें वह कहते हैं, "मेरा बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा इक्कीस का ही रहेगा।" निर्माताओं ने कैप्शन दिया, 'पिता बेटों का पालन-पोषण करते हैं। महापुरुष राष्ट्र का निर्माण करते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 वर्षीय अमर सैनिक के पिता की भूमिका में एक भावनात्मक शक्ति हैं।'