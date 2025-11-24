धर्मेंद्र की आवाज में 'इक्कीस' का नया पोस्टर जारी, इस किरदार में दिखेंगे दिग्गज अभिनेता
बॉलीवुड अभिनेता अगस्त्य नंदा अपनी दूसरी फिल्म 'इक्कीस' के साथ लौटने के लिए तैयार हैं। इससे पहले निर्माताओं ने खास ताेहफा दिया है, जो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के प्रशंसकों को बेहद पसंद आएगा। जाहिर है कि अभिनेता काफी समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बीच उनकी आवाज के साथ 'इक्कीस' का नया पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में उनकी आवाज सुनने के बाद लोग प्रतिक्रिया देते हुए अपना प्यार लुटा रहे हैं।
धर्मेंद्र
पिता के किरदार में नजर आएंगे धर्मेंद्र
महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य, फिल्म 'इक्कीस' में आर्मी ऑफिसर अरुण खेत्रपाल के किरदार में हैं। उनके पिता का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया है। पोस्टर में अभिनेता के लुक के साथ आवाज है जिसमें वह कहते हैं, "मेरा बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा इक्कीस का ही रहेगा।" निर्माताओं ने कैप्शन दिया, 'पिता बेटों का पालन-पोषण करते हैं। महापुरुष राष्ट्र का निर्माण करते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 वर्षीय अमर सैनिक के पिता की भूमिका में एक भावनात्मक शक्ति हैं।'
इक्कीस
इस दिन रिलीज हो रही है 'इक्कीस'
कुछ दिन पहले 'इक्कीस' का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे लोगों ने बेहद शानदार प्रतिक्रिया दी है। फिल्म में अगस्त्य के साथ, अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया हैं जो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं। 'इक्कीस' 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। श्रीराम राघवन इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जबकि निर्माण मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले किया गया है।