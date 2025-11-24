LOADING...
अभिनेता धर्मेंद्र की कैसी है तबीयत? हाल पूछने घर पहुंच रहे कई सितारे

लेखन ज्योति सिंह
Nov 24, 2025
01:32 pm
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। इस खबर के आते ही उनके प्रशंसकों परेशान हो गए हैं। बताया जाता है कि अभिनेता के मुंबई आवास से एक एम्बुलेंस रवाना हुई है। बॉलीवुड सितारे भी धर्मेद्र को देखने के लिए उनके घर पहुंचने लगे हैं। आमिर खान समेत कई बॉलीवुड सितारे शमशान घाट पर भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

कुछ दिल पहले अस्पताल से मिली थी छुट्‌टी

धर्मेंद्र पिछले काफी समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर खबरों में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी, जिसके चलते अभिनेता कई दिनों तक मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में भर्ती थे। 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्‌टी मिली थी। इसके बाद से धर्मेंद्र का इलाज उनके जुहू स्थित आवास पर इलाज चल रहा था। ऐसी चर्चा थी कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है।