दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फिर बिगड़ी तबीयत

अभिनेता धर्मेंद्र की कैसी है तबीयत? हाल पूछने घर पहुंच रहे कई सितारे

लेखन ज्योति सिंह 01:32 pm Nov 24, 202501:32 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। इस खबर के आते ही उनके प्रशंसकों परेशान हो गए हैं। बताया जाता है कि अभिनेता के मुंबई आवास से एक एम्बुलेंस रवाना हुई है। बॉलीवुड सितारे भी धर्मेद्र को देखने के लिए उनके घर पहुंचने लगे हैं। आमिर खान समेत कई बॉलीवुड सितारे शमशान घाट पर भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।