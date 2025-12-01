धनुष की इन फिल्मों ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, एक तो चुपके से बनी ब्लॉकबस्टर

दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार धनुष इन दिनों छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों तक, उनकी नई फिल्म ' तेरे इश्क में ' ने खूब हलचल मचा दी है। अलग तरह की भूमिकाओं और दिल को छू लेने वाले अभिनय के लिए मशहूर धनुष सिर्फ समीक्षकों के ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस का भी पक्का भरोसा बन चुके हैं। उनकी ताजा रिलीज 'तेरे इश्क में' इसी का सबूत है। आइए धनुष की 5 सबसे कमाऊ फिल्मों के बारे में जानें।

#1 'रायन' साल 2024 में धनुष की धांसू एक्शन-थ्रिलर तमिल फिल्म 'रायन' रिलीज हुई। बिना किसी शोर के सिनेमाघरों में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया था। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस फिल्म की कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई। सिनेमाघरों से उतरने के बाद OTT पर भी इसका खूब डंका बजा। ये बतौर निर्देशक धनुष की पहली फिल्म थी। IMDb के मुताबिक 70 करोड़ रुपये फिल्म का बजट था और इसने 156 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 'वाथी' साल 2023 में आई धनुष की फिल्म 'वाथी' ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े थे। तमिल-तेलुगू भाषा में रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का दिल जीतने में भी सफल रही। 'वाथी' में धनुष एक प्रोफेसर की भूमिका में नजर आए थे, जो शिक्षा के तरीकों में बदलाव की लड़ाई लड़ता है। 40 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 118 करोड़ रुपये कमाए थे। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है।

#3 'थिरुचित्रम्बलम' धनुष की फिल्म 'थिरुचित्रम्बलम' साल 2022 में सिनेमाघरों में आई थी। फिल्म में धनुष ने एक फूड डिलीवरी बॉय का किरदार निभाया था। रोमांस, कॉमेडी, इमोशन और एक्शन से भरपूर ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर मौजूद है। फिल्म में धनुष एक नहीं, बल्कि 3 अभिनेत्रियों के साथ नजर आए थे। इसमें नित्या मेनन, प्रिया भवानी शंकर और राशि खन्ना अहम भूमिका में थीं। 30 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 112 करोड़ रुपये कमाए थे।

