'तेरे इश्क में' ने 2 दिन में जीता खेल, '120 बहादुर' 9 दिन बाद भी फेल

पहले दिन धमाकेदार ओपनिंग के बाद धनुष और कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' की तूफानी रफ्तार दूसरे दिन भी नहीं थमी। सिनेमाघरों में फिल्म की पकड़ इतनी मजबूत दिखी कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ग्राफ और चढ़ गया। इससे ये तो साफ हो गया है कि फिल्म दर्शकों को बड़ी पसंद आ रही है। यही वजह है कि इसने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया है। उधर फिल्म 'गुस्ताख इश्क' बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ चुकी है।

कारोबार 2 दिन में कमाई 30 करोड़ के पार सैकनिल्क के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन 16 करोड़ और दूसरे दिन 17 करोड़ रुपये कमाए। इसी के साथ 2 दिन में इसने 33 करोड़ रुपये छाप लिए हैं। फिल्म की कहानी एक गुस्सैल और बेपरवाह युवक (धनुष) से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी तब बदलने लगती है, जब उसे कॉलेज में पढ़ने वाली मुक्ति (कृति सैनन) से प्यार हो जाता है। फिल्म में शंकर बने धनुष का एकतरफा प्यार सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है।

फिल्म फिल्म में दिखी मुक्ति और शंकर की जोड़ी 'तेरे इश्क में' का निर्माण टी-सीरीज और कलर्स येलो प्रोडेक्शन ने मिलकर किया है। इस फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय हैं। इरशाद कामिल ने फिल्म के गानों के बोल लिखे हैं। इस फिल्म में मुक्ति और शंकर की लव स्टोरी दिखाई गई है। कृति, मुक्ति के रोल में हैं और धनुष एकतरफा आशिक शंकर का किरदार निभा रहे हैं। उनकी इस भूमिका ने दर्शकों को उनकी हिट फिल्म 'रांझणा' की याद दिला दी है।

मुकाबला '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' को मिली 'तेरे इश्क में' से पछाड़ उधर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' को रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो चुके है, लेकिन ये फिल्म अब तक केवल 16 करोड़ रुपये जुटा पाई है, जबकि दिल्ली और राजस्थान में इसे टैक्स फ्री Hkh कर दिया है। दूसरी ओर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब की 'मस्ती 4' का हाल तो और बुरा है। इसकी 9 दिन की कमाई 14 करोड़ रुपये है। कुल मिलाकर 2 दिन पुरानी 'तेरे इश्क में' ने पूरा खेल पलट दिया है।

