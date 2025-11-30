जया बच्चन ने पैपराजी काे कहा 'चूहा', बोलीं- गंदी पैंट पहनकर घूमने वाले ये हैं काैन? 

जया बच्चन फिर सुर्खियों में हैं। पैपराजी से उनकी तीखी नोक-झोंक के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं। उनका गुस्सा कई बार पैपराजी पर फूट चुका है। एक हालिया बातचीत में जया ने पैपराजी को चूहा तक कह डाला और उनके खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की। जया ने साफ किया वो सिर्फ मीडिया का सम्मान करती हैं, पैपराजी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने एयरपोर्ट पर तस्वीरें लेने के लिए पैपराजी बुलाने वाले सितारों को भी लताड़ा।

ेबेक् मैं मीडिया की देन हूं- जया जया हाल ही में एक बातचीत के दौरान पैपराजी के व्यवहार पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टार को हर जगह खासकर एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कैमरों से घेर लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। पैपराजी का ये रवैया न केवल गलत है, बल्कि बेहद असहज करने वाला भी है। मेरा मीडिया से रिश्ता शानदार है। मैं मीडिया की देन हूं, लेकिन पैपराजी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है।"

नाराजगी ये लोग कौन हैं, क्या ये पढ़े-लिखे हैं? जया ने पैपराजी पर सवाल उठाते हुए कहा, "ये लोग हैं कौन? क्या ये पढ़े-लिखे हैं? क्या ये प्रशिक्षित होते हैं? क्या ये सच में जानते हैं कि वो किसे और क्यों कवर कर रहे हैं?" जया के अनुसार, कई पैपराजी किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं रखते, बल्कि सिर्फ मोबाइल लेकर घूमने वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है कि कैमरा हाथ में आ गया तो हर किसी की फोटो लेना उनका अधिकार है।

Advertisement

बेअसर ट्रोलिंग से बेअसर और बेफिक्र जया जया बोलीं, "सड़क पर कई पैपराजी बेहद गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लिए ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे वो ही नियम तय करने वाले हों। ये सोचते हैं कि सिर्फ मोबाइल होने से ये किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं।" सोशल मीडिया पर मिलने वाली नफरत पर जया बोलीं, "मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे नफरत करते हैं तो वो आपकी राय है। मेरी राय भी साफ है कि मैं भी आपको कतई पसंद नहीं करती।"

Advertisement