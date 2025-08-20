धनश्री वर्मा ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी, युजवेंद्र चहल की वायरल टी-शर्ट पर बुरी तरह भड़कीं

कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक ने इस साल की शुरुआत में जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों के अलगाव की कई वजह सामने आईं। धनश्री खासतौर से लोगों के निशाने पर रहीं। उन्हें खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब हाल ही में पहली बार धनश्री ने युजवेंद्र के साथ हुए अपने तलाक पर बात की और बताया कि जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया तो उनकी हालत कैसी थी। क्या कुछ बोलीं धनश्री, आइए जानते हैं।

हालत कोर्ट में खुद को संभाल नहीं पाईं धनश्री धनश्री ने कहा कि जैसे ही कोर्ट में फैसला सुनाया गया, वो खुद को संभाल नहीं पाईं और सबके सामने जोर-जोर से रोने लगीं। वो अंदर से वह टूट चुकी थीं उस पल को शब्दों में बयां कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। युजवेंद्र उस समय कोर्ट से पहले बाहर निकल गए थे और धनश्री लगातार रोती रहीं। वो बोलीं, "मुझे बस इतना याद है कि मैं बस रोती रही और चीखती रही। युजवेंद्र पहले बाहर चले गए थे।"

नाराजगी "भाई अगर कुछ कहना ही था तो व्हाट्सऐप कर देते" तलाक की कार्यवाही के दौरान युजवेंद्र ने एक टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था, 'बी योर ओन शुगर डैडी'। शुगर डैडी का मतलब होता है, 'अमीर पुरूषों को फसाने वाली स्त्री का प्रेमी।' इस पर खूब बवाल मचा था। धनश्री ने अब इस बारे में कहा कि इस तरह की चीजों का दोष हमेशा महिला पर डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा, "भाई, अगर कुछ कहना ही था तो व्हाट्सऐप कर देता, टी-शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी?"

दिल की बात अपने परिवार की इज्ज्त को बचाए रखना चाहती थीं धनश्री धनश्री ने आगे बातचीत में कहा कि तलाक जैसी स्थिति में परिपक्वता बहुत जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा परिवार की इज्जत को बरकरार रखना चाहती थीं, इसलिए कभी भी सार्वजनिक रूप से उकसाने वाले बयान नहीं दिए। उनके मुताबिक, समाज में महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि हर हालात में रिश्ते निभाने होते हैं और यही कारण है कि अक्सर तलाक जैसी घटनाओं का ठप्पा महिलाओं पर ही लग जाता है।