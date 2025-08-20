'रंग दे बसंती' से लेकर 'दबंग' तक, रणदीप हुड्डा ठुकरा चुके हैं ये फिल्में
रणदीप हुड्डा का नाम उन अभिनेताओं में शामिल है, जिन्होंने अपनी उम्दा अदाकारी के जरिए दर्शकों के दिलों में एक खास पहचान बनाई है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'मानसून वेडिंग' से की थी और पहली ही फिल्म से रणदीप ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रणदीप 49 साल के हो गए हैं। आइए इस मौके पर उन बड़ी फिल्मों के बारे में जानें, जिन्हें रणदीप ने ठुकरा दिया था।
#1
'रंग दे बसंती'
शुरुआत करते हैं 2006 में आई फिल्म 'रंग दे बसंती' से, जिसके हीरो थे आमिर खान। इस फिल्म में सिद्धार्थ, शरमन जोशी और कुणाल कपूर ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने भगत सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन इससे पहले निर्माताओं ने रणदीप से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए रजामंदी नहीं दी। 'रंग दे बसंती' ने दुनियाभर में 96.90 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं।
#2
'दबंग'
सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'दबंग' ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया था। यह फिल्म 10 सितंबर, 2010 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में चुलबुल पांडे की भूमिका निभाने के लिए सलमान ने पहले निर्माताओं ने रणदीप से संपर्क किया था, हालांकि, उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते इस फिल्म से किनारा कर लिया। 'दबंग' ने दुनियाभर में 215 करोड़ रुपये कमाए थे। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपल्बध है।
#3
'आग'
राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'आग' में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए पहले रणदीप पर विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने यह किरदार ठुकरा दिया। उन्हें अभिनेता अमजद खान से तुलना किए जाने का डर था। उन्होंने 'शोले' में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था। बाद में यह फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आई। 'आग' ने दुनियाभर में 13.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।
#4
'रॉक ऑन'
फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल की फिल्म 'रॉक ऑन' 29 अगस्त, 2008 को रिलीज हुई थी। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। फरहान से पहले रणदीप को फिल्म में आदित्य श्रॉफ का किरदार दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। 'रॉक ऑन' ने दुनियाभर में 35.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इस फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपये था। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।