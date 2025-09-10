दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ के लिए बनाया चॉकलेट केक, यहां देखिए तस्वीर
क्या है खबर?
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ पादुकोण सिंह 1 साल की हो गई हैं। इस मौके पर दीपिका ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर उनके लिए चॉकलेट केक बनाया और इस दिन को और खास बना दिया है। अभिनेत्री ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर केक की एक तस्वीर साझा की है। इसके कैप्शन में दीपिका ने लिखा, 'मेरी प्रेम भाषा? अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बना रही हूं।'
तस्वीर
2018 में की थी दीपिका और रणवीर की शादी
चॉकलेट केक पर एक मोमबत्ती लगी है और इसके बैकग्राउंड में फूल दिख रहे हैं। टेबल पर कुछ व्यंजन भी रखे हुए हैं। बता दें कि रणवीर और दीपिका ने 8 सितंबर, 2024 को अपनी पहली संतान के रूप में दुआ का दुनिया में स्वागत किया था। दीपिका और रणवीर ने साल 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी रचाई थी। शादी से 3 साल पहले ही 2015 में दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
The ultimate "recipe" for love! ❤️#DeepikaPadukone celebrates her daughter's first birthday with a personal touch - baking a delicious cake. 😋#Celebs #Trending pic.twitter.com/QYqzUJVEbi— Filmfare (@filmfare) September 10, 2025