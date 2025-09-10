दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ के लिए बनाया केक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ के लिए बनाया चॉकलेट केक, यहां देखिए तस्वीर

लेखन दीक्षा शर्मा 11:04 am Sep 10, 202511:04 am

क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ पादुकोण सिंह 1 साल की हो गई हैं। इस मौके पर दीपिका ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर उनके लिए चॉकलेट केक बनाया और इस दिन को और खास बना दिया है। अभिनेत्री ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर केक की एक तस्वीर साझा की है। इसके कैप्शन में दीपिका ने लिखा, 'मेरी प्रेम भाषा? अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बना रही हूं।'