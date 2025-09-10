सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में पूरे किए 15 साल, यहां देखिए उनकी 5 सबसे कमाऊ फिल्में 

सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। उन्होंने साल 2010 में आई सलमान खान की फिल्म 'दबंग' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद सोनाक्षी ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। सोनाक्षी ने इंडस्ट्री में 15 साल का शानदार सफर तय कर लिया है। आइए जानते हैं सोनाक्षी की उन 5 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की।

#1 'दबंग 2' शुरुआत करते हैं 'दबंग 2' से। यह सोनाक्षी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पहले स्थान पर है। उनकी इस फिल्म का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का दर्जा मिला है। इस फिल्म में अरबाज खान, प्रकाश राज और विनोद खन्ना जैसे कलाकार भी नजर आए थे। 84 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'दबंग 2' ने दुनियाभर में 265 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

#2 'दबंग 3' सोनाक्षी के करियर की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है 'दबंग 3', जो प्रभु देवा के निर्देशन में बनी। साल 2019 में आई इस फिल्म में सलमान, सई मांजरेकर, सुदीपा और अरबाज ने भी अभिनय किया था। सलमान ने खुद फिल्म का निर्माण किया था। 'दबंग 3' ने दुनियाभर में 218 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि इसे बनाने में 90 करोड़ रुपये लगे थे। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#3 'दबंग' सोनाक्षी की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म है 'दबंग'। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसमें भी उनकी जोड़ी सलमान के साथ बनी थी। अभिनव सिंह कश्यप के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाने में 50 करोड़ रुपये लगे थे और इसने दुनियाभर में 215 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर यह फिल्म देखी जा सकती है।