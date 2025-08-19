मुंबई में भारी बारिश के कारण अमिताभ बच्चन के बंगले 'प्रतीक्षा' में भरा पानी, वीडियो वायरल 

वीडियो

वीडियो में दिखा अमिताभ का घर

सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहे वीडियो में अमिताभ का घर दिख रहा है। आसपास की सड़कें भी जलभराव से लबालब हैं, जहां गाड़ियां मुश्किल से गुजर रही हैं। न केवल उनका आवासीय क्षेत्र, बल्कि विभिन्न इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाने से कई मोहल्ले प्रभावित हुए हैं। बता दें कि अमिताभ ने साल 2023 में अपनी बेटी श्वेता बच्चन को यह बंगला उपहार में दिया था, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपये बताई जाती है।