'कुली' के लिए रजनीकांत ने ली सबसे ज्यादा रकम, जानिए बाकी कलाकारों की फीस  

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत पिछले काफी समय से फिल्म 'कुली' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इन दिनों वह अपनी इसी फिल्म के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। इस फिल्म की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में इसे देखने के लिए दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। रजनीकांत के प्रशंसकों ने इसे पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषिक कर दिया है। चलिए जानते हैं फिल्म 'कुली' के कलाकारों में किसने ली कितनी फीस।

फीस रजनीकांत को मिल रही सबसे ज्यादा रकम 'कुली' का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इस फिल्म के लिए निर्माताओं से रजनीकांत 200 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नागार्जुन अक्किनेनी को इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में अभिनय करने के लिए 10 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अभिनेत्री पूजा हेगड़े भी फिल्म 'कुली' का हिस्सा हैं और इसके लिए उन्हें 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। वह फिल्म के गाने 'मोनिका' में नजर आएंगी।

अन्य कलाकार आमिर खान को मिले इतने करोड़ रुपये 'कुली' में सुपरस्टार आमिर खान का एक शानदार कैमियो होने वाला है, जिसके लिए उन्हें 20 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इस फिल्म में श्रुति हासन मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उन्हें 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। आमिर की तरह उपेंद्र ने भी इसमें कैमिया किया है, जिसके लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपये लिए हैं। सौबिन शाहिर को इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये मिले हैं। सत्यराज को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।