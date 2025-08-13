LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / जया बच्चन पर भड़कीं कंगना बोलीं- 'बिगडै़ल औरत', तुम्हें लोग अमिताभ जी के कारण झेलते हैं
जया बच्चन पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kanganaranaut)

लेखन नेहा शर्मा
Aug 13, 2025
12:27 am
क्या है खबर?

एक ओर जहां बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने प्रशंसकों से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, वहीं उनकी पत्नी जया बच्चन उनसे उलट हैं। उन्हें न तो फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाना पसंद है और ना ही पैपराजी को पेाज देना। मीडियावालों के साथ भी जया का छत्तीस का आंकड़ा रहा है। अक्सर जया के गुस्से वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। उनके एक हालिया वीडियो पर अब कंगना रनौत भड़क उठी हैं।

वीडियो

जया ने की फैन के साथ बदसलूकी

एक बार फिर जया का गुस्सा देखने को मिला, जब एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेनी की कोशिश की। फैन बिना बताए जय के साथ सेल्फी लेने लगा, तभी सांसद ने उसे देख लिया और वो आग बबूला हो गईं। जया ने ये देखते ही अपन फैन को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। इसके बाद जया ने भड़कते हुए उससे कहा, "ये क्या कर रहे है?" फिर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए उनसे माफी मांगी।

आलोचना

लाल टोपी लगाकर लड़ाकू मुर्गे जैसी लग रहीं- कंगना

जया के इसी वीडियो की कंगना रनौत ने आलोचना की है। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'सबसे ज्यादा बिगडै़ल और विशेषाधिकर वाली महिला। लोग इनके नखरे और बकवास इसलिए झेलते हैं, क्योंकि ये अमिताभ जी की पत्नी हैं। ये समाजवादी पार्टी की टोपी इनके सिर पर कलगी जैसी लग रही है और वो खुद लाल टोपी लगाकर लड़ाकू मुर्गे की तरह दिखाई पड़ती हैं। कितने अपमान और शर्म की बात है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए जया बच्चन का वीडियो