जया बच्चन पर भड़कीं कंगना बोलीं- 'बिगडै़ल औरत', तुम्हें लोग अमिताभ जी के कारण झेलते हैं

वीडियो

जया ने की फैन के साथ बदसलूकी

एक बार फिर जया का गुस्सा देखने को मिला, जब एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेनी की कोशिश की। फैन बिना बताए जय के साथ सेल्फी लेने लगा, तभी सांसद ने उसे देख लिया और वो आग बबूला हो गईं। जया ने ये देखते ही अपन फैन को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। इसके बाद जया ने भड़कते हुए उससे कहा, "ये क्या कर रहे है?" फिर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए उनसे माफी मांगी।