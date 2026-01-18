बॉक्स ऑफिस: 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' का हाल-बेहाल, 44 दिन पुरानी 'धुरंधर' की बादशाहत बरकरार
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते जहां दर्शक नई रिलीज फिल्मों से उम्मीदें लगाए बैठे थे, वहीं 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' जैसी नई फिल्मों की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। सिनेमाघरों में इन दोनों ही फिल्मों का हाल बेहाल है। हैरानी की बात तो यह है कि इन नई फिल्मों की तुलना में 44 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' अब भी मजबूती से टिकी हुई है। इसकी कमाई 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' के शुरुआती आंकड़ों से कहीं बेहतर है।
हाल
न हंसी चली, ना कमाई हुई
आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी वीर दास अभिनीत 'हैप्पी पटेल' ने 1.25 करोड़ की ओपनिंग ली और दूसरे दिन भी इसमें कोई खास उछाल नहीं देखा गया। दूसरे दिन इसने 1.50 करोड़ रुपये कमाए और 2 दिन में फिल्म की कमाई भारत में मात्र 2.75 करोड़ रुपये ही कमा पाई है। उधर दूसरी कॉमेडी फिल्म 'राहु केतु' ने शनिवार को महज 1.60 करोड़ रुपये की कमाई की और इसका कुल कारोबार 2.60 करोड़ रुपये तक पहुंच पाया है।
शुरुआत
'धुरंधर' के आगे फेल हुईं नई फिल्में
एक ओर जहां नई फिल्में कमाई और दर्शकों के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं एक पुरानी ब्लॉकबस्टर अब भी रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' असली विजेता बनकर उभरी है। फिल्म को रिलीज हुए 44 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां नई फिल्में 1 करोड़ के लिए तरस रही हैं, वहीं 'धुरंधर' ने अपने 44वें दिन (शनिवार) करीब 3 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया है।
द राजा साब
'द राजा साब' का संघर्ष जारी
दूसरी ओर प्रभास की बहुचर्चित फिल्म 'द राजा साब' के लिए बॉक्स ऑफिस की राह बेहद कठिन होती जा रही है। भारी-भरकम प्रमोशन और जबरदस्त शोर के साथ रिलीज हुई ये फिल्म अब पस्त पड़ती नजर आ रही है। फिल्म ने अपने 9वें दिन महज 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ये अब तक 136.75 करोड़ रुपये कमा पाई है। फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ रुपये है। अब इसका बजट निकाल पाना भी मुश्किल लग रहा है
कमाल
'धुरंधर' का एकछत्र राज
साफ है कि दर्शकों के पास नए विकल्प होने के बावजूद वो पुरानी पड़ चुकी 'धुरंधर' पर ही भरोसा जता रहे हैं। जहां 400 करोड़ी 'द राजा साब' जैसी बड़ी फिल्में बजट निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं 'धुरंधर' ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी है। ये फिल्म के जबरदस्त कंटेंट की जीत है, जिसने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर रखा है। 'धुरंधर' भारत में 821 करोड़ रुपये कमा चुकी है।