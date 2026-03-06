ईरान ने खाड़ी देशों में हमलों के बीच कहा- केवल अमेरिकी संपत्तियों-ठिकानों को निशाना बना रहे
क्या है खबर?
अमेरिका और इजरायल के साथ दो मोर्चों पर संघर्ष से जूझ रहे ईरान ने पड़ोस के खाड़ी देशों पर भी हमला किया है, जिसको लेकर दुनियाभर में आलोचना हो रही है। ईरान ने अब बयान दिया है कि उसका इरादा अमेरिकी संपत्तियों और उसके ठिकानों को निशाना बनाना है। ईरान के उपविदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के हमलों में पड़ोसी अरब देशों में कोई हताहत नहीं हुआ है।
हमला
क्या बोले खतीबजादेह?
नई दिल्ली में रायसीना संवाद में बोलते हुए, खतीबजादेह ने ईरान की कार्रवाइयों का बचाव किया। उन्होंने कहा, "हमारे हमलों में हमारे अरब मित्रों या पड़ोसियों में किसी के भी हताहत होने का एक भी मामला क्यों नहीं है? क्योंकि हम केवल अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी संपत्तियों और उन स्थानों को निशाना बना रहे हैं जहां वे आवासीय क्षेत्रों में छिपे हुए हैं।" इस दौरान खतीबजादेह ने भारत से लौट रहे निहत्थे युद्धपोत पर अमेरिकी हमलों के लिए उसकी आलोचना की।
बयान
न्यूयॉर्क का मेयर चुन नहीं सकते, ईरान का सर्वोच्च नेता चुनेंगे- खतीबजादेह
उपविदेश मंत्री ने कहा कि ईरानी युद्धपोत IRIS डेना हमारे भारतीय मित्रों के निमंत्रण पर यहां आया था और अमेरिका द्वारा निहत्थे जहाज पर किया गया हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद नहीं किया है, बल्कि वह एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा कि जो शख्स न्यूयॉर्क का मेयर नियुक्त नहीं कर सकता, वह ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त करना चाहता है।