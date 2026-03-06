ईरान ने खाड़ी देशों में हमलों के बीच कहा- केवल अमेरिकी संपत्तियों-ठिकानों को निशाना बना रहे

हमला

क्या बोले खतीबजादेह?

नई दिल्ली में रायसीना संवाद में बोलते हुए, खतीबजादेह ने ईरान की कार्रवाइयों का बचाव किया। उन्होंने कहा, "हमारे हमलों में हमारे अरब मित्रों या पड़ोसियों में किसी के भी हताहत होने का एक भी मामला क्यों नहीं है? क्योंकि हम केवल अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी संपत्तियों और उन स्थानों को निशाना बना रहे हैं जहां वे आवासीय क्षेत्रों में छिपे हुए हैं।" इस दौरान खतीबजादेह ने भारत से लौट रहे निहत्थे युद्धपोत पर अमेरिकी हमलों के लिए उसकी आलोचना की।