'हैप्पी पटेल' पड़ी 'राहु केतु' पर भारी, बॉक्स ऑफिस पर वीर दास ने मारी बाजी

सैकनिल्क के मुताबिक, इस टक्कर में पहले दिन टिकट खिड़की पर 'हैप्पी पटेल' ने हल्की बढ़त बना ली है। इसने देशभर में करीब 1.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। दूसरी ओर 'राहु केतु' भी कमाई के मामले में पीछे नहीं रही और फिल्म ने पहले दिन लगभग 1 करोड़ रुपये जुटाए। हालांकि, दोनों फिल्मों की कमाई में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला और रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

राहु केतु

किस्मत के मारे दो दोस्तों की कहानी

'राहु केतु' की कहानी 2 ऐसे दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी किस्मत हमेशा उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार रहती है। फिल्म के नाम की तरह ही, इन दोनों की जिंदगी में 'राहु' और 'केतु' जैसे संकट हमेशा मंडराते रहते हैं। ट्विस्ट तब आता है, जब ये दोनों जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिल्म में 'फुकरे' की जोड़ी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आ रहे हैं।