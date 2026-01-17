'हैप्पी पटेल' पड़ी 'राहु केतु' पर भारी, बॉक्स ऑफिस पर वीर दास ने मारी बाजी
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर जब 2 कॉमेडी फिल्में आपस में टकराती हैं तो मुकाबला हमेशा दिलचस्प होता है। इस शुक्रवार आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी वीर दास अभिनीत 'हैप्पी पटेल' और वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी वाली 'राहु केतु' के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। हालांकि, वीर दास की अतरंगी कॉमेडी के आगे 'फुकरे' वाले वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की फिल्म 'राहु केतु' बेअसर साबित हुई है। आइए दोनाें फिल्मों की कमाई जान लें।
कमाई
'राहु केतु' को पीछे छोड़ आगे निकली 'हैप्पी पटेल'
सैकनिल्क के मुताबिक, इस टक्कर में पहले दिन टिकट खिड़की पर 'हैप्पी पटेल' ने हल्की बढ़त बना ली है। इसने देशभर में करीब 1.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। दूसरी ओर 'राहु केतु' भी कमाई के मामले में पीछे नहीं रही और फिल्म ने पहले दिन लगभग 1 करोड़ रुपये जुटाए। हालांकि, दोनों फिल्मों की कमाई में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला और रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है।
हैप्पी पटेल
क्या है 'हैप्पी पटेल' की कहानी?
आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी 'हैप्पी पटेल' अपनी अतरंगी कहानी और वीर दास की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग की वजह से चर्चा में है। ये एक स्पाय-कॉमेडी फिल्म है। ये ऐसे शख्स की कहानी दिखाती है, जो गलती से जासूसी की दुनिया में फंस जाता है। इस फिल्म में शारिब हाशमी, मोना सिंह, मिलिथा पालकर और इमरान खान भी हैं, वहीं आमिर ने कैमियो किया है। खास बात है कि फिल्म का निर्देशन भी वीर दास ने ही किया है।
राहु केतु
किस्मत के मारे दो दोस्तों की कहानी
'राहु केतु' की कहानी 2 ऐसे दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी किस्मत हमेशा उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार रहती है। फिल्म के नाम की तरह ही, इन दोनों की जिंदगी में 'राहु' और 'केतु' जैसे संकट हमेशा मंडराते रहते हैं। ट्विस्ट तब आता है, जब ये दोनों जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिल्म में 'फुकरे' की जोड़ी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आ रहे हैं।