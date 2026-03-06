आंध्र प्रदेश में दूसरा-तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25,000 रुपये, नसबंदी प्रोत्साहन खत्म करेगी सरकार

प्रस्ताव और क्या-क्या मिलेगा लाभ? मसौदा नीति में अन्य प्रोत्साहन के तहत 18 वर्ष की आयु तक तीसरे बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही, निसंतान दंपतियों और अधिक बच्चे चाहने वाले दंपतियों को रियायती दरों पर IVF सेवाएं, तीसरे बच्चे को जन्म देने वाले दंपतियों के लिए विशेष अवकाश, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों और बाल देखभाल केंद्रों का निर्माण शामिल है। इसमें मातृत्व अवकाश 12 महीने और पिता के लिए 2 महीने का पितृत्व अवकाश प्रस्तावित है।

लाभ तीसरे बच्चे को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा नायडू ने विधानसभा में बताया कि सेवानिवृत्त के करीब पहुंचे 3 बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का स्वास्थ्य अवकाश और 50,000 रुपये का स्वास्थ्य कोष दिया जाएगा। राज्य सरकार 'माता-पिता की समान जिम्मेदारी' शीर्षक से एक जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। सरकार बाल देखभाल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देगी और तीसरे बच्चे को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। आंध्र सरकार पहले से 'तल्लीकी वंदनम योजना' के तहत स्कूली बच्चों की महिलाओं को प्रति बच्चा 15,000 रुपये देती है।

Advertisement