ICC टूर्नामेंट के 16 सेमीफाइनल खेल चुकी है दक्षिण अफ्रीका, केवल 2 में मिली जीत 

हार

16 सेमीफाइनल खेल चुकी है दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका ने अब तक ICC टूर्नामेंट में कुल 16 सेमीफाइनल मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को सिर्फ 2 में जीत, 13 में हार और एक मैच टाई रहा है। 1998 की ICC नॉकआउट ट्रॉफी (अब चैंपियंस ट्रॉफी) में दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था और फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर खिताब जीता था। इसके अलावा टीम ने टी-20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराया था। हालांकि, फाइनल में हार झेलनी पड़ी थी।