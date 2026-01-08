सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बावजूद 'धुरंधर' पर बैन क्यों? प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई चिट्ठी

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' भारत में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाए हुए है, वहीं विदेशों में भी इसका बोलबाला है, लेकिन खाड़ी देशों ने इस पर बैन लगाया हुआ है। अब इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) ने मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मतलब ये कि ये मामला सीधे देश के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। फिल्म फेडरेशन ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा, आइए जानें।

पत्र संगठन ने बैन को बताया 'अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला' फिल्म संगठन ने अपने पत्र में लिखा, 'हम आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब द्वारा फिल्म 'धुरंधर' पर लगाए गए एकतरफा और अनुचित प्रतिबंध के मामले में आप हस्तक्षेप करें। CBFC द्वारा प्रमाणित फिल्म की रिलीज को रोकना फिल्म निर्माताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, विशेष रूप से तब, जब ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिलमों में से एक बन चुकी है।'

सवाल खाड़ी देशों में लगे बैन पर उठाए सवाल IMPPA के अध्यक्ष अभय सिन्हा बोले, "हमने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि ये देश अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। 'धुरंधर' भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और पूरी दुनिया को इसे देखना चाहिए।" एसोसिएशन ने इस पर जोर दिया कि 'धुरंधर' भारत में सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही रिलीज की गई थी। संगठन ने उन आधारों पर भी सवाल उठाए, जिनके तहत फिल्म को खाड़ी देशों में प्रतिबंधित किया गया है।

नुकसान खाड़ी देशों में पाबंदी से 'धुरंधर' को भारी नुकसान 'धुरंधर' 1 महीने बाद भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसने अब तक की नंबर 1 हिंदी फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है। भारत में ये फिल्म 900 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है और दुनियाभर में 1,200 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, खाडी देशों में भारतीय फिल्मों का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है और इस प्रतिबंध की वजह से फिल्म को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।

