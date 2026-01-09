LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'द राजा साब' रिव्यू: प्रभास की फिल्म देख सिर पीट रही जनता, कहा- पैसे बचा लो
'द राजा साब' रिव्यू: प्रभास की फिल्म देख सिर पीट रही जनता, कहा- पैसे बचा लो

'द राजा साब' रिव्यू: प्रभास की फिल्म देख सिर पीट रही जनता, कहा- पैसे बचा लो

लेखन नेहा शर्मा
Jan 09, 2026
02:52 pm
क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार प्रभास बड़े पर्दे पर लौट आए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज एक्शन से हटकर कुछ अलग और अनोखा है। उनकी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। 'बाहुबली' और 'कल्कि' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद हर किसी की जुबां पर बस यही सवाल है कि प्रभास हॉरर-कॉमेडी के इस जोनर में अपना जादू चलाने में सफल रहे या नहीं ? आइए जानें जनता को कैसी लगी 'द राजा साब'।

निराशा

न हॉरर, ना कॉमेडी, ये तो सिर्फ टॉर्चर है- यूजर

फिल्म को ज्यादातर दर्शकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली रही है। एक यूजर ने लिखा, 'द राजा साब'... आखिर ये था क्या? न हॉरर, ना कॉमेडी, ये तो बस टॉर्चर है। निर्देशक मारुति ने इतनी पुरानी घिसी-पिटी कहानी और भद्दे जोक्स के साथ प्रभास जैसे बड़े स्टार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। फिल्म के VFX तो ऐसे लग रहे हैं, जैसे साल 2010 का कोई मोबाइल गेम हो। ये महाफ्लॉप है। बस अपने पैसे बचा लो।'

नाराजगी

मनोरंजन कम, 'मानसिक प्रताड़ना' ज्यादा

फिल्म को लेकर जनता का साफ कहना है कि ये मनोरंजन नहीं, बल्कि 'मानसिक प्रताड़ना' है। एक निराश दर्शक ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए लिखा, '3 घंटे 3 मिनट लंबी ये फिल्म किसी टॉर्चर से कम नहीं है। फिल्म में न तो कंटेंट है और न ही क्वालिटी। पूरी तरह से समय और पैसे की बर्बादी है।' फिल्म के VFX को लोगों ने 'वाहियात' बताया है और कुछ का फिल्म की कहानी पर गुस्सा फूट रहा है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

फिल्म की आलोचना कर रहे लोग

गुस्सा

निर्देशक ने किया प्रभास की प्रतिभा और स्टारडम से खिलवाड़?

दर्शकों का सबसे ज्यादा गुस्सा निर्देशक मारुति पर निकल रहा है। प्रभास के चाहनेवालों का आरोप है कि निर्देशक ने एक 'पैन इंडिया सुपरस्टार' को 'कार्टून' बनाकर रख दिया है। प्रशंसकों का कहना है कि प्रभास जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता की क्षमताओं का इस फिल्म में घोर अपमान और गलत इस्तेमाल किया गया है। फिल्म देखने वाले कह रहे कि ये बिना किसी आत्मा, बिना किसी तर्क और बिना किसी रोमांच के बनाया गया एक भ्रमित करने वाला कचरा है।

Advertisement