उन्नी मुकुंदन के जन्मदिन पर प्रशंसकों को मिला तोहफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का पोस्टर जारी
क्या है खबर?
मलयालम सिनेमा के जाने-माने अभिनेता उन्नी मुकुंदन 38 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उनके प्रशंसकों को बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'मां वंदे' से मुकुंदन की नई झलक सामने आ गई है। इस फिल्म में वह मोदी की भूमिका निभाने वाले हैं। पोस्टर में मुकुंदन प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका में खूब जंच रहे हैं। उनका यह लुक दर्शकों को काफी प्रभावित कर रहा है।
पोस्टर
इन भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म
'मां वंदे' के निर्देशन की कमान क्रांति कुमार सीएच ने संभाली है, वहीं वीर रेड्डी एम इस फिल्म का निर्माण करने वाले हैं। यह एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख पाएंगे। खास बात यह है कि इस फिल्म को अंग्रेजी भाषा में भी बनाया जाएगा। फिलहाल फिल्म की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। इसमें मोदी के व्यक्तिगत और राजनीतिक सफर की घटनाओं और उपलब्धियों को दिखाया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
BIOPIC ON PRIME MINISTER NARENDRA MODI – 'MAA VANDE' NEW POSTER UNVEILED... On the occasion of #UnniMukundan's birthday – who portrays Hon'ble Prime Minister #NarendraModi in the biopic #MaaVande – #SilverCastCreations unveiled a brand-new poster.#MaaVande will be made in… pic.twitter.com/MsYEXgtjJb— taran adarsh (@taran_adarsh) September 22, 2025