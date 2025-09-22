'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी, शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रहीं रानी मुखर्जी

मर्दानी 3

अगले साल 27 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म

रानी पुलिस की वर्दी में एक बार फिर धाक जमाने को तैयार हैं। वह पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'नवरात्रि के शुभ अवसर पर, यहां बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी मुखर्जी अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण मामले की जांच करने के लिए तैयार हैं।' बता दें, 'मर्दानी 3' को 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।