'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी, शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रहीं रानी मुखर्जी

'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी (तस्वीर: एक्स/@yrf)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 22, 2025
11:48 am
क्या है खबर?

अभिनेत्री रानी मुखर्जी पिछले काफी समय से 'मर्दानी' की तीसरी किस्त को लेकर चर्चा में हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान अभिराज मीनावाला ने संभाली है, वहीं आदित्य चोपड़ा इसके निर्माता हैं। यशराज (YRF) की इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब निर्माताओं ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर फिल्म 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें रानी हाथ में बंदूक पकड़े नजर आ रही हैं।

मर्दानी 3

अगले साल 27 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म

रानी पुलिस की वर्दी में एक बार फिर धाक जमाने को तैयार हैं। वह पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'नवरात्रि के शुभ अवसर पर, यहां बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी मुखर्जी अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण मामले की जांच करने के लिए तैयार हैं।' बता दें, 'मर्दानी 3' को 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

