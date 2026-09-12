'बिग बॉस 20': करन वाही संग ब्रेकअप पर बोलीं उदिति सिंह

'बिग बॉस 20': उदिति सिंह का खुलासा, करन वाही संग ब्रेकअप और शादी पर तोड़ी चुप्पी

लेखन नेहा शर्मा 07:05 pm Sep 12, 202607:05 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' की प्रतियोगी उदिति सिंह ने अभिनेता करन वाही संग अपने पुराने रिश्ते और ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ दी है। उदिति ने साफ कहा कि वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं और अतीत को पीछे छोड़ आई हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर करन वाही 'बिग बॉस 20' के घर में एंट्री लेते हैं तो वह उनके साथ किसी भी अन्य प्रतियोगी की तरह ही व्यवहार करेंगी और खेल पर पूरा ध्यान रखेंगी।