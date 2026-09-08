'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर ने मचाया धमाल

'फेम गुरुकुल' विजेता काजी तौकीर अब 'बिग बॉस 20' में, जानें कौन हैं ये मशहूर गायक

लेखन अंशिका शुक्ला 09:15 am Sep 08, 202609:15 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस' का 20वां सीजन शुरू हो चुका है, जिसकी मेजबानी सलमान खान कर रहे हैं। इस बार शो में काजी तौकीर भी बतौर प्रतियोगी नजर आ रहे हैं। काजी करीब 2 दशक बाद रियलिटी टीवी पर वापसी कर रहे हैं। साल 2005 में 'फेम गुरुकुल' जीतकर उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की थी। अब वह 'बिग बॉस' के घर में अपने नए अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि काजी कौन हैं।