'फेम गुरुकुल' विजेता काजी तौकीर अब 'बिग बॉस 20' में, जानें कौन हैं ये मशहूर गायक
क्या है खबर?
'बिग बॉस' का 20वां सीजन शुरू हो चुका है, जिसकी मेजबानी सलमान खान कर रहे हैं। इस बार शो में काजी तौकीर भी बतौर प्रतियोगी नजर आ रहे हैं। काजी करीब 2 दशक बाद रियलिटी टीवी पर वापसी कर रहे हैं। साल 2005 में 'फेम गुरुकुल' जीतकर उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की थी। अब वह 'बिग बॉस' के घर में अपने नए अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि काजी कौन हैं।
पहचान
कौन हैं काजी?
श्रीनगर के रहने वाले काजी को साल 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से पहचान मिली। उनकी शानदार गायकी के दम पर काजी और रूपरेखा बनर्जी को शो का विजेता घोषित किया गया था।
दोनों की जोड़ी को 'फेम जोड़ी' के नाम से जानी जाती थी। खास बात यह है कि इसमें युवा अरिजीत सिंह ने भी बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया था।
दिलचस्प बात यह है कि 2 दशक बाद भी काजी और अरिजीत के बीच अच्छा रिश्ता है।
करियर
काजी ने इस गाने से किया था कमबैक
शो जीतने के बाद काजी और रूपरेखा ने 'ये पल' एल्बम रिलीज किया, जिसमें दोनों ने कई गाने रिकॉर्ड किए। काजी की अभिनय में भी रुचि थी और उन्हें फिल्म 'टेक ऑफ' में कास्ट किया गया था, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी।
इसके बाद सालों बाद उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक में वापसी की। 2015 में वह फिल्म 'फैंटम' के गाने 'अफगान जलेबी' के म्यूजिक वीडियो में कैटरीना कैफ के साथ नजर आए थे।
चर्चा
'बिग बॉस' में देखने मिलेगा काजी का व्यक्तित्व
'फेम गुरुकुल' के 2 दशक से भी ज्यादा समय बाद, काजी ने 'बिग बॉस 20' के साथ रियलिटी शो में वापसी की है, लेकिन इस बार चुनौती बिल्कुल अलग है। 'फेम गुरुकुल' ने दर्शकों को काजी से एक युवा गायक के तौर पर मिलवाया था।
वहीं 'बिग बॉस' दर्शकों को उनकी व्यक्तित्व देखने का मौका देगा और शायद उन्हें दर्शकों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी से भी मिलवाएगा।