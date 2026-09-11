'बिग बॉस' में दिखा शो के 20 साल का सफर

'बिग बॉस' के 20 साल का सफर देख छलके घरवालों के आंसू, सामने आया प्रोमो

लेखन नेहा शर्मा 12:32 pm Sep 11, 202612:32 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के घर में उस वक्त भावुक पल देखने को मिला जब निर्माताओं ने प्रतियोगियों को इस रियलिटी शो के 20 सालों का शानदार सफर दिखाया। इस खास वीडियो मोंटाज के जरिए शो के 2 दशकों की यादगार यादें फिर से ताजा हो गईं। इसमें बीते सालों की ऐतिहासिक दोस्ती, गहरे जज्बाती रिश्ते, तीखी बहसें और इंटरनेट पर छा जाने वाले वायरल पल शामिल थे। इस यादगार सफर को देख घर के सदस्य बेहद भावुक नजर आए।