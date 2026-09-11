'बिग बॉस' के 20 साल का सफर देख छलके घरवालों के आंसू, सामने आया प्रोमो
क्या है खबर?
'बिग बॉस 20' के घर में उस वक्त भावुक पल देखने को मिला जब निर्माताओं ने प्रतियोगियों को इस रियलिटी शो के 20 सालों का शानदार सफर दिखाया। इस खास वीडियो मोंटाज के जरिए शो के 2 दशकों की यादगार यादें फिर से ताजा हो गईं। इसमें बीते सालों की ऐतिहासिक दोस्ती, गहरे जज्बाती रिश्ते, तीखी बहसें और इंटरनेट पर छा जाने वाले वायरल पल शामिल थे। इस यादगार सफर को देख घर के सदस्य बेहद भावुक नजर आए।
पुरानी यादें
'बिग बॉस' के पुराने पलों ने ताजा की यादें
इस खास मोंटाज में 'बिग बॉस' के पिछले सीजन के कई यादगार पल दिखाए गए। इन्हें देखकर मौजूदा प्रतियोगी पुरानी यादों में खो गए।
वीडियो में शहनाज गिल का मशहूर डायलॉग, "त्वाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता" भी दिखाया गया। इस क्लिप को देखते ही घर का माहौल खुशनुमा हो गया। प्रतियोगियों ने इस पल का खूब लुत्फ उठाया।
ये मोंटाज दिखाता है कि 'बिग बॉस' ने अपने 20 साल के सफर में दर्शकों को कई यादगार पल दिए हैं।
भावुक पल
अरशिफा खान से माही विज तक की आंखों में आए आंसू
जहां कुछ प्रतियोगी 'बिग बॉस' के मजेदार और हंगामेदार पलों को देखकर खुश हो रहे थे, वहीं मोंटाज आगे बढ़ने के साथ माहौल भावुक हो गया।
वीडियो में पुराने सीजन के प्रतियोगियों की दोस्ती, प्यार और रिश्तों की झलक दिखाई गई। इन भावुक पलों को देखकर कुछ मौजूदा प्रतियोगियों की आंखों में आंसू आ गए। अरशिफा खान, माही विज, आम्रपाली दुबे और आसिफ खान भावुक नजर आए। सभी ने शो में बने पुराने रिश्तों और खास पलों को महसूस किया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
20 years of Bigg Boss, and still the same magic! ❤️🔥— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 10, 2026
From iconic fights to unforgettable friendships, emotional moments to legendary contestants — the journey has given us countless memories. 🥹
And today, all the #BiggBoss20 contestants got to relive some of the most iconic… pic.twitter.com/ShWwLSnQwb
यादें
ट्रॉफी से ज्यादा चर्चा में रहे 'बिग बॉस' के ये पल
'बिग बॉस' के 20 साल के सफर में कई ऐसे पल आए, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। हर सीजन में एक प्रतियोगी जीतता है, लेकिन शो के मजेदार झगड़े, दोस्ती, प्यार, बहस और मजेदार डायलॉग ज्यादा चर्चा में रहते हैं।
ये पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। पुराने वीडियो आज भी मीम्स और फैन पेजों के जरिए लोगों के बीच दिखाई देते हैं। 20वें सीजन में ये मोंटाज शो की पुरानी यादों की झलक दिखाता है।