उदिति सिंह ने ऐसे बनाई अपनी पहचान

'बिग बॉस 20' में छाईं उदिति सिंह, जानें कौन हैं ये अभिनेत्री और कैसे बनाई पहचान

लेखन अंशिका शुक्ला 06:57 pm Sep 11, 202606:57 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में उदिति सिंह ने बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया है। वह अब तक कई विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। हालांकि, लोगों के बीच उनकी पहचान मुख्य रूप से एक अभिनेत्री के तौर पर है, लेकिन उनके करियर और निजी सफर में कई ऐसी दिलचस्प बातें भी हैं, जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं उदिति।