'बिग बॉस 20' में छाईं उदिति सिंह, जानें कौन हैं ये अभिनेत्री और कैसे बनाई पहचान
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में उदिति सिंह ने बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया है। वह अब तक कई विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। हालांकि, लोगों के बीच उनकी पहचान मुख्य रूप से एक अभिनेत्री के तौर पर है, लेकिन उनके करियर और निजी सफर में कई ऐसी दिलचस्प बातें भी हैं, जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं उदिति।
पहचान
कौन हैं उदिति?
उदिति चंडीगढ़ से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की। साल 2021 में हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो 'सुरूर' से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा।
इसके बाद वह करीना कपूर और जयदीप अहलावत की फिल्म 'जाने जान' में नजर आईं, जहां उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। वह कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं।
रिश्ता
उदिति कर चुकी हैं करण को डेट
उदिति के इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब वह 'बिग बॉस 20' में नजर आ रही हैं और शो की मजबूत दावेदारों में शामिल मानी जा रही हैं।
उन्हें फैंस का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उदिति का नाम करण वाही के साथ जुड़ चुका है।
हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते या ब्रेकअप की वजह पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं की।