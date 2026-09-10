जानिए 'बिग बॉस 20' की माही विज कौन हैं

'बिग बॉस 20' की माही विज कौन हैं? जानें उनके करियर का पूरा सफर

लेखन अंशिका शुक्ला 12:41 pm Sep 10, 202612:41 pm

क्या है खबर?

माही विज ने 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लिया है। उन्हें 'लागी तुझसे लगन' में नकुशा के किरदार से घर-घर में पहचान मिली। वह 'झलक दिखला जा 4', 'नच बलिए 5', 'खतरों के खिलाड़ी 5 और 7' जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। हालांकि, अभिनेत्री के तौर पर लोग उन्हें पहचानते हैं, लेकिन उनके अनुभव में कई ऐसी बातें भी शामिल हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं वो।