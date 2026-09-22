'बिग बॉस 20' के 5 सबसे ज्यादा चर्चित प्रतियोगी

'बिग बॉस 20': इन प्रतियोगियों के चर्चे घर के अंदर और बाहर सबसे ज्यादा, देखें सूची

लेखन ज्योति सिंह 06:19 am Sep 22, 202606:19 am

क्या है खबर?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' जब शुरू हुआ था, उस वक्त कास्टिंग को लेकर काफी सवाल उठे। सोशल मीडिया पर लोगों की ठंडी प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने कहा कि इस सीजन में कोई बड़ा चेहरा नहीं आया है। खैर, अब 'बिग बॉस 20' का माहौल गरमा चुका है और दर्शकों को अपने पसंदीदा प्रतियोगी मिलने लगे हैं। आइए उन 5 चेहरों के बारे में जानते हैं, जो इस वक्त घर और बाहर सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं।