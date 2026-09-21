दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम के भाई का निधन

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम के भाई का निधन, 10 दिन का शोक

लेखन गजेंद्र 03:58 pm Sep 21, 202603:58 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल-मकतूम (76) का सोमवार सुबह निधन हो गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक, शेख अहमद के निधन पर दुबई में 10 दिनों के आधिकारिक शोक की घोषणा की गई है, जिसके तहत पूरे अमीरात में झंडे आधे झुके रहेंगे। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी शेख अहमद के निधन पर शोक जताया है।