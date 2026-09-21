करीना कपूर के पास है बेशुमार दौलत, करोड़ों की संपत्ति के साथ जीती हैं लग्जरी जिंदगी

GQ की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीना भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं। वह एक फिल्म के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपये फीस लेती हैं।

फिल्मों के अलावा करीना कई बड़े ब्रांड्स का विज्ञापन भी करती हैं, जिससे उनकी कमाई में इजाफा होता है। उनका मुंबई के साथ-साथ स्विट्जरलैंड के गस्ताद में भी घर है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करीना की कुल संपत्ति करीब 485 करोड़ रुपये बताई गई है।