'बिग बॉस 20' के पहले कप्तान बने यंग डीएसए, कनिका मान से छिनी लाइफलाइन

कैप्टेंसी टास्क में रैपर ने कप्तानी का ताज अपने सिर पर पहन लिया है, लेकिन उनकी जीत ने कनिका के लिए एक झटका पैदा कर दिया है।

टास्क के परिणाम की घोषणा से पहले, कप्तानी के तीनों दावेदारों से एक ऐसे प्रतियोगी का नाम बताने के लिए कहा गया, जिसकी लाइफलाइन वे कप्तान बनने पर छीन लेंगे। आसिफ ने अरिश्फा खान को चुना, जबकि गुल्लू ने उदिति सिंह को चुना। इस बीच, डीएसए ने कनिका का नाम लिया था।