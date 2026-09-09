अरिजीत सिंह ने काजी तौकीर का समर्थन किया

'बिग बॉस 20': काजी तौकीर के लिए अरिजीत सिंह करेंगे वो काम, जो कभी नहीं किया

लेखन ज्योति सिंह 04:43 pm Sep 09, 202604:43 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' ने आते ही दर्शकों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। इस सीजन में गायक काजी तौकीर भी प्रतियोगी बनकर आए हैं, जहां उनका व्यक्तित्व और अजब-गजब कारनामें सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं। यहां तक कि उनके डायलॉग "आई एम ए रॉकस्टार बेबी, आऊ" पर मीम बन रहे हैं और वह वायरल हो रहे हैं। इस बीच, गायक अरिजीत सिंह ने उनके समर्थन में एक पोस्ट साझा किया है।