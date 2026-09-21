एक्स ने फर्जी एंगेजमेंट से कमाई करने वालों पर किया केस

एक्स ने फर्जी एंगेजमेंट से कमाई करने वालों पर किया केस, क्या है मामला?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:33 pm Sep 21, 202603:33 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने अपने क्रिएटर रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम में फर्जी एंगेजमेंट के जरिए पैसे कमाने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। कंपनी के अनुसार, आरोपियों ने कई अकाउंट का नेटवर्क बनाया और पोस्ट पर नकली लाइक, कमेंट और दूसरे एंगेजमेंट बढ़ाए। एक्स का कहना है कि इस तरीके से उन्होंने अपनी गतिविधियां छिपाईं और प्लेटफॉर्म से पैसे कमाए। मामला इंग्लैंड और वेल्स की हाई कोर्ट में दायर किया गया है।