'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो जारी हुआ

'बिग बॉस 20': कप्तानी टास्क में स्काउट OP के साथ हुआ खेला, जनता से मांगा समर्थन

लेखन ज्योति सिंह 04:34 pm Sep 15, 202604:34 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में प्रतियोगियों के असली रंग धीरे-धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। निर्माताओं ने शो का नवीनतम प्रोमो जारी किया है, जिसमें दूसरे हफ्ते के लिए घरवालों को कप्तानी टास्क दिया गया। इस दौरान लड़कियों को रंग डालने को कहा गया, जबकि लड़कों को बिना सुरक्षा उस रंग से खुद को बचाना था। ट्विस्ट तब आया जब पहले राउंड में स्काउट OP का झगड़ा हो गया और वह कप्तानी रेस से बाहर हो गए।