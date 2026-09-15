जानें 'यूट्यूब क्वीन' आम्रपाली दुबे की पूरी कहानी

'बिग बॉस 20' की खूबसूरत प्रतियोगी आम्रपाली दुबे का सफर है बेहद खास, जानें अनसुनी बातें

लेखन अंशिका शुक्ला 11:57 am Sep 15, 202611:57 am

क्या है खबर?

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर प्रतियोगी एंट्री ली है। अपनी शानदार अदाकारी और लोकप्रिय फिल्मों के जरिए उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। वहीं, टॉक शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आने के बाद वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गईं। शो के दौरान उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई सवाल भी चर्चा में रहे। ऐसे में आइए जानते हैं आम्रपाली के बारे में।