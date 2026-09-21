दिग्गज बंगाली अभिनेत्री मिठु मुखर्जी अब नहीं रहीं

बंगाली सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मिठु मुखर्जी का निधन, कैंसर से हार गईं जंग

लेखन ज्योति सिंह 03:58 pm Sep 21, 202603:58 pm

क्या है खबर?

बंगाली सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मिठु मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। करीब एक साल से कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझने के बाद रविवार देर रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि 71 वर्षीय अभिनेत्री का मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर आने से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सिनेमा से जुड़े सितारे और फैंस अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।