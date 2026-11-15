'बिग बॉस 20':  सलमान ने कनिका मान को दी चेतावनी- मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना

उधर काजी ने भी कनिका की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं पर उन्हें घेरा। उन्होंने याद दिलाया कि जब स्काउट ने लव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब कनिका वहीं मुस्कुरा रही थीं और कुछ नहीं बोलीं, जबकि काजी ने खाना खाते हुए भी तुरंत विरोध जताया था।

काजी ने तर्क दिया कि अगर उन्हें सच में किसी के सम्मान की चिंता होती तो वो लव के लिए भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठातीं। उन्होंने कनिका के रवैये को 'दोहरा मापदंड' बताया।