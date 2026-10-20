'बिग बॉस 20' में क्यों भावुक हुईं आम्रपाली दुबे?

'बिग बॉस 20': सलमान का शो छोड़ना चाहती हैं आम्रपाली दुबे? भावुक होकर बताई वजह

लेखन ज्योति सिंह 06:09 pm Oct 20, 202606:09 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' ने डेढ़ महीना पूरा कर लिया है। ऐसे में लगता है कि प्रतियागियों की सहनशक्ति भी अभी से जवाब देने लगी है। दरअसल, शो के लाइव सेशन के दौरान भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे फूट-फूटकर रोती दिखीं। उन्होंने लव गिल के सामने शो में दोहरे मापदंड अपनाने के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और स्वीकारा कि अब उनका शो से बाहर जाने का मन कर रहा है।