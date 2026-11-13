'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी का चौंकाने वाला कदम, बहस के बाद मुंडवाया सिर; प्रोमो ने मचाई हलचल
लेखन अंशिका शुक्ला
'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी (तन्मय सिंह) ने लव गिल और काजी के साथ हुई तीखी बहस के तुरंत बाद अपना सिर मुंडवाकर सबको हैरान कर दिया।
नए प्रोमो में दिखाए गए उनके इस बड़े कदम की दर्शक खूब चर्चा कर रहे हैं।
प्रोमो में 'कबीर सिंह' के 'बेख्याली' गाने का हुआ इस्तेमाल
प्रोमो में 'कबीर सिंह' फिल्म का गाना 'बेख्याली' इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्काउट के इस बदले हुए रूप को एक भावनात्मक स्पर्श मिला।
दर्शक इस बात से काफी उत्साहित हैं कि कैसे गाने और दृश्यों ने मिलकर उनके नए लुक को और भी यादगार बना दिया।
यह साफ दिखाता है कि रियलिटी टीवी के पलों को एडिटिंग कितनी मजबूती से आकार दे सकती है।
ट्विटर पोस्ट
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