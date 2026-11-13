'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी का चौंकाने वाला कदम, बहस के बाद मुंडवाया सिर; प्रोमो ने मचाई हलचल

प्रोमो में 'कबीर सिंह' फिल्म का गाना 'बेख्याली' इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्काउट के इस बदले हुए रूप को एक भावनात्मक स्पर्श मिला।

दर्शक इस बात से काफी उत्साहित हैं कि कैसे गाने और दृश्यों ने मिलकर उनके नए लुक को और भी यादगार बना दिया।

यह साफ दिखाता है कि रियलिटी टीवी के पलों को एडिटिंग कितनी मजबूती से आकार दे सकती है।