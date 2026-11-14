'बिग बॉस 20': स्काउटओपी संग बढ़ती नजदीकियों से भड़की गौहर खान ने लव गिल को लताड़ा

'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों रिश्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शो की पूर्व विजेता गौहर खान ने प्रतियोगी लव गिल पर निशाना साधा है। यह मामला स्काउटओपी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों से जुड़ा है। दरअसल, कनिका मान ने लव से कहा था कि स्काउटओपी के मन में उनके लिए दोस्ती से बढ़कर भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि स्काउटओपी का व्यवहार भाई-बहन जैसा नहीं लगता और वह लव को पसंद करते हैं। इस पर गौहर का मानना था कि अगर लव को यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़ता दिख रहा था तो उन्हें अपनी तरफ से साफ सीमा तय करनी चाहिए थी।