IPL 2027: रिंकू सिंह को बनाएं KKR का कप्तान, पूर्व भारतीय खिलाड़ी की फ्रेंचाइजी को सलाह

आकाश ने कहा कि KKR को 25.2 करोड़ रुपये में खरीदे गए कैमरून ग्रीन को रिलीज करना चाहिए। अगले साल वनडे विश्व कप और एशेज के कारण उनकी उपलब्धता और मैच खेलने की संख्या को लेकर संशय है।

उन्होंने कहा कि रिलीज करने के बाद KKR चाहे तो उन्हें आधी कीमत पर दोबारा खरीद सकती है।

18 करोड़ रुपये में खरीदे गए मथीशा पथिराना भी नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में नीलामी में KKR के पास सबसे ज्यादा रकम होगी।