मुख्यमंत्री भगवंत मान के लाहौर दौरे की मंजूरी मांगने पर विदेश मंत्रालय ने अहम बयान दिया है

भगवंत मान ने मांगी लाहौर दौरे की मंजूरी, विदेश मंत्रालय ने दिया राष्ट्रीय नीति का हवाला

लेखन भारत शर्मा 11:32 am Nov 14, 202611:32 am

क्या है खबर?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की संभावित पाकिस्तान यात्रा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मान ने 27 से 29 नवंबर तक लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय विश्व पंजाबी सम्मेलन में जाने के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। इस पर मंत्रालय ने साफ किया कि विदेशी संबंधों के मामले में देश की तय राष्ट्रीय नीति है और हर किसी से इसके पालन की अपेक्षा की जाती है।