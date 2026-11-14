'बिग बॉस 20' के प्रोमो पर फूटा स्काउट की मां का गुस्सा, लगाई निर्माताओं को फटकार

सस्मिता ने प्रोमो को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि गानों-एडिटिंग के जरिए स्काउट के बारे में गलत धारणा बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा, "एक मां के तौर पर अपने बेटे को मानसिक रूप से इतना कुछ झेलते हुए देखना बहुत मुश्किल है। वह पहले से ही भारी दबाव में है। किसी इंसान को मानसिक रूप से और कितना परेशान किया जा सकता है?"

उन्होंने निर्माताओं से अपील की कि स्काउट के बयानों को पूरा दिखाया जाना चाहिए।