शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के लिए भारत तैयार, लेकिन 2 शर्तें रखीं- रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना की वापसी की प्रक्रिया हवाई या जमीनी मार्ग से हो सकती है। बांग्लादेश उन्हें ले जाने के लिए सैन्य विमान भेज सकता है। या सीमा पर एक निर्धारित स्थान पर उन्हें सेना को सौंपा जा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इसके लिए सभी व्यवस्थाएं करने को तैयार है।

इस संबंध में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की हाल में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात अहम हो गई है।